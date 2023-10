C’est durant la dernière fin de semaine d’octobre qu’Hudson recevra la 4e édition du Festival de Marionnettes. Le FESTIVAL DE MARIONNETTES DE HUDSON / HUDSON PUPPET FESTIVAL, créé en 2017, saura enchanter les petits comme les grands à travers les spectacles et ateliers proposés.

The Hudson Puppet Festival is Back on October 27, 28 and 29, 2023.

Le festival de marionnettes de Hudson est de retour les 27, 28 et 29 octobre 2023.

Initié et soutenu par le Hudson Music Festival en co-production pour cette nouvelle édition avec le Centre créatif Hudson / Hudson Creative Hub et accompagné par un comité d’experts, ce festival de marionnettes se veut être le lancement d’une nouvelle attraction dans Vaudreuil-Soulanges et plus précisément, dans le noyau villageois d’Hudson pour son côté festif, ludique et pittoresque.

« Nous voyons grand! Déjà des grands noms internationaux comme le Théâtre Sans Fil de Montréal sera de la partie cette année en nous prêtant entre autres, des marionnettes en guise de pavoisement. Des discussions avec différents festivals internationaux sont actuellement en cour pour l’édition de 2024 » de souligner Bertin Savard, ancien directeur général du Festival des couleurs de Rigaud et membres du conseil d’administration du Théâtre À l’Envers de Montréal et du Festival de musique de Hudson.

C’est dans l’enceinte du nouveau Centre de création Hudson / Hudson Creative Hub que les spectacles et ateliers de marionnettes seront présentés et offerts à tous.

Deux spectacles offerts en français et un offert en anglais sur trois jours cumuleront la quatrième édition du festival de marionnettes, qui a choisi cette période de l’année pour présenter des découvertes extraordinaires à toute la famille. Pour couronner le tout, un atelier de fabrication de marionnettes sera offert en anglais le samedi matin 28 octobre et un autre de manipulation de marionnettes géantes, s’adressant cette fois aux adultes, sera animé par le directeur du Théâtre Sans Fil.

VENDREDI LE 27 OCTOBRE / FRIDAY OCTOBER 27TH – 19 h 00 / 7 :00 pm

L’INCROYABLE SECRET DE BARBE NOIRE

Une création de Frank Sylvestre (Montréal)

SPECTACLE 50 min. (4 à 12 ans)

FRANK SYLVESTRE est un marionnettiste, conteur, comédien. Artiste dynamique au coeur rempli d’humour et de philosophie, Franck Sylvestre propose un voyage sur la mer des Caraïbes, à l’époque de l’âge d’or de la piraterie. Il y raconte l’histoire de la malédiction de Moctezuma, chef des Aztèques du Mexique, du conquistador Cortés et de l’infortuné Barbe Noire. Tenez-le-vous pour dit : les tortionnaires seront maudits et les pirates en paieront le prix!

SAMEDI 28 OCTOBRE / SATURDAY OCTOBER 28TH – 9 h 30 / 9:30 am

SOCK PUPPET WORKSHOP FOR KIDS AGES 8 AND UP!

WORKSHOP / ATELIER, by Mary Vuorela (Hudson)

This 2 hours workshop will have participants designing and building a unique sock puppet, learning voice and manipulation techniques to create a character and performing a short improvised skit. Parents are welcome to participate with their children and video their performance.

MWANA AND THE TURTLE’S SECRET – 14h00 / 2:00 pm

A Théâtre À l’Envers creation coproduced with Place des Arts (Montréal)

With puppet, shadow and object theatre, played by Patricia Bergeron and Robine Epanda Kaseka

SPECTACLE / SHOW in English 45 min. (4 to 8 years old)

Spun from an African tale, this is the beautiful story of a courageous young girl named “Mwana” who lives in a village deep in the forest. Every day, a giant monster comes and steals the villagers’ food. When Mwana proposes confronting the giant, the Village Chief wonders how such a little girl could defeat a monster that no one has ever been able to stop. Is there a secret that only Mwana knows? The play takes the audience on a theatrical journey of courage, love and friendship, exploring the French proverb “We often need someone smaller than ourselves”.

THÉÂTRE SANS FIL – 16h30 / 4 : 30pm

WORKSHOP / ATELIER, by Théâtre Sans fil (Montréal)

L’atelier est animé par André Viens, fondateur-créateur et marionnettiste professionnel de la compagnie Théâtre Sans Fil, qui se consacre à la diffusion des arts de la marionnette géante, pour la plus grande fascination des adultes et des enfants depuis près de 50 ans autour du monde. www.theatresansfil.ca

DIMANCHE 29 OCTOBRE / SUNDAY, OCTOBER 29TH – 10 h 30 / 10:30am

FLOCON, par Jessica Blanchet (Longueuil- Nunanik)

SPECTACLE 35 min. (5 à 9 ans)

Avec marionnettes, théâtre d’ombres, théâtre d’objets et actrice

Un spectacle interactif créé, conçu et interprété par Jessica Blanchet dans lequel le public est invité à suivre les folles aventures de FLOCON…de neige de Montréal au Nunavik, dans un village nordique. Une aventurière et un pingouin rencontrent une vieille femme inuit.

Sur une peau de phoque, les images s’animent. Mais comment naissent les aurores boréales?

EN EXPOSITION POUR OCTOBRE

THÉÂTRE SANS FIL, GIANTS PUPPETS

EXPOSITION / EXHIBITION — GRATUIT / FREE

Exposition intérieure de marionnettes géantes. 50 ans de diffusion mondiale. / Giant puppets indoor exhibition from 50 years of worldwide productions. Un festival unique dans la région qui saura plaire à toute la famille durant cette période de l’année où l’imaginaire est à son comble.

Les spectacles et ateliers seront présentés et offerts à l’espace HUDSON CREATIVE HUB, 273 Main Rd, Hudson, J0P 1H0 / 450-458-8050

BILLET | 10$ / FAMILLE (4) | 30$

Enfant moins de 5 ans gratuit / BILLETS EN VENTE SUR EVENTBRITE OU À LA PORTE

INFORMATIONS : 514-295-6017

Facebook: Hudson puppet festival | Website: Hudsoncreativehub.org

Le HUDSON PUPPET FESTIVAL / FESTIVAL DE MARIONNETTES DE HUDSON est propulsé avec la collaboration du Hudson Music Festival par sa fondatrice Lynda Clouette-Mackay et le soutien/co-production du Hudson Creative Hub pour sa 4e édition.

Info: 514-295-6017